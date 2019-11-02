微涼天氣令人食慾大開，也是滋補益氣的好時機，以日式溫泉飯店為主打的「礁溪山形閣」，即日起至11月8日特別推出「暖冬補心」餐飲優惠專案，由主廚使用多款養生食材烹調出補冬盛宴，讓民眾不只能在此體驗美人湯的療癒舒心，也能以美味食補為假期再添元氣與暖意。

這次的「暖冬補心」餐飲菜色中，主廚推薦的「宜蘭紅露藥膳蝦」採用百年酒廠的宜蘭酒廠生產的「紅露酒」，追溯其對身體有益的歷史，明朝李時珍所著《本草綱目》記載，紅露酒中的紅麴有活血的功能，而草蝦含豐富的鎂與蝦青素，山形閣主廚便將紅露酒其結合宜蘭在地食材，讓饕客吃的道地健康又養生；「慢烤蘭陽櫻桃鴨胸佐金雞醬」以金雞紅露酒特調的金雞醬，搭配在地櫻桃鴨胸肉，是滋陰補氣好滋味；山形閣特製的「養生五穀雜糧炊」則為食客補充滿滿活力。

「礁溪山形閣」2樓設有大眾湯。（礁溪山形閣提供）

山形閣餐飲團隊還向日治時期宜蘭老餐廳第3代耆老學習糕渣作法，主廚更以波士頓龍蝦結合傳統糕創新研發「澳龍創意美糕渣」，蝦肉Ｑ彈糕渣美味；另道經典美味則是以宜蘭老餐廳秘方菜「茡薺丸」為基底，加入法式元素老菜新作的「法式清湯佐天香荸薺丸」，口感爽脆的天香芓薺丸加上法式熱湯，健康暖胃；最後還有香甜順口的「桂花酒釀湯圓」，是老少通吃的迷人甜品。「暖冬補心」套餐一般外客每位1500元，入住房客則可享每位1300元的優惠價。

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(中時 )