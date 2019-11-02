蔡英文總統2日上午到台南永康參加全國宗教界後援會成立大會。（劉秀芬攝）

蔡英文總統南下輔選，原本預計11點到台南永康情定城堡飯店參加全國宗教界後援會成立大會，但上一場台南市立委林俊憲連任造勢大會導致行程延誤15分鐘，因此700多名宗教團體代表等候多時，蔡英文一進場仍受到熱烈歡迎，大喊「2020台灣要贏、蔡英文當選」。

蔡英文一到現場就為遲到抱歉，她也馬上轉移話題說，今天參加「全國宗教界後援會」成立大會，要拜託宗教界一起守護台灣，幫忙防堵假消息，因為近期有人想利用宗教散布假消息、謠言，甚至受到中國的影響，要影響宗教組織，她呼籲，只有民主自由，才有宗教自由，她有信心宗教會挺民主自由的台灣。

蔡英文說，她這幾年外出參訪都會到各地宮廟參拜，宗教不僅是一種信仰，更是民眾交換生活大小事的地方，拜廟是對宗教信仰的尊重，同時可以了解地方民眾關心的議題、與民眾直接接觸，所以連在野黨也喜歡去拜廟。

蔡英文也說，這次不僅選總統，還要選立委，特別介紹立委民進黨參選人賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、王定宇給台下民眾。

活動結束前蔡英文也邀請佛教、道教、基督教、天主教、穆斯林等5大宗教代表上台合照，大家舉起「眾神護台灣」字牌，力挺蔡英文連任。

(中時 )