今天台南市很熱鬧，國民黨總統參選人韓國瑜為洪秀柱競選總部成立站台，蔡英文總統、前行政院長賴清德也同台為同黨的立委參選人林俊憲助選，台北市長柯文哲也來湊一腳，替台灣民眾黨在南市唯一的立委參選人顏耀星拉票，對於大咖拚場，柯文哲沒說太多，只用「I dont know why？」回應，在新營太子宮時，則有支持者希望他下次到台南要記得找「學姊」黃瀞瑩，拉攏年輕選票。

柯文哲一早先到西螺福興宮，再到台南輔選第一選區的立委參選人顏耀星，柯文哲抵達後先前往新營太子宮參拜，順道參觀台灣花果盆栽展。

今天藍綠大咖齊聚台南，包括蔡英文、賴清德、韓國瑜、吳敦義等重量級人物都在台南助選，使得警方維安勤務相當繁重，就連柯文哲在台南溪北一整天的助選行程，警方也出動人員維安，柯文哲未接受訪問，但對於包含自己的大咖怎麼剛剛好都同一天到台南輔選，柯文哲則笑說：「I dont know why？」

柯文哲接下來將到東山區品嘗知名的東山鴨頭，並到國道3號東山休息站參加咖啡節活動、後壁泰安宮參拜、參訪芳榮米廠，晚間再到新營夜市與粉絲互動。

立委參選人顏耀星則說，「民眾優先，人民最大」是他這次競選的主軸，對於因為參選遭有心人士抹黑「背骨」，他強調說「我的骨是台灣、是台南、是溪北家鄉。我一直在這裡為人民的生計想辦法，何來背骨之說？」希望鄉親支持，給他一個機會。

(中時 )