紐約大都會確定新教頭人選！前年退休的貝爾川(Carlos Beltran)接掌了兵符，簽下3年合約。貝爾川今年42歲，2017年才在太空人退休，當然沒有任何執教經驗。不過大家對他的評價很高，洋基前年還找過他面試當總教練，他是個虔誠的基督徒。

貝爾川大聯盟球員生涯20年，包括大都會7年、洋基3年。他大概是個很厲害的人，洋基最後雖然選定波恩(Aaron Boone)當總教練，但去年12月又雇用貝爾川做為總管凱許曼(Brian Cashman)的特別顧問。

大都會怪物新人阿隆索(Pete Alonso)今年敲出震撼聯盟的53轟，原本隊史的紀錄就是貝爾川的41轟。貝爾川回想自己20年前也是一個暴力新人(1999美聯新人王)，他發文盛讚阿隆索，如今他真的要成為阿隆索的教練了。

今年大都會是有心圖強的，季中還冷不防從洋基嘴裡掏走明星投手史卓曼(Marcus Stroman)，但最後只打出86勝。還好大都會並沒有拆掉球隊，他們今年輸給勇士、國民，明年在國聯東區仍能拿出足夠競爭力。

原大都會教頭米奇卡拉威(Mickey Callaway)被開除之後很快找到新工作，他成功加入天使隊擔任投手教練，成為新教頭麥登(Joe Maddon)的助手。

(中時電子報)