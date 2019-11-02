年僅17歲的伊林娛樂模特兒王郁婷，日前赴海南參加2019國際超模大賽，勇奪亞洲區T台組亞軍，她同時也是2017伊林璀璨之星女模組亞軍。企圖心旺盛的她，個性最大的特點就是「不喜歡輸」，這次主動報名國際超模大賽，從80名選手脫穎而出，她笑稱，「沒想到還是第二名亞軍。」雖然沒有奪得冠軍，但比賽收穫滿滿，讓她非常開心。

王郁婷從小就喜歡站在舞台上，享受成為目光焦點的感覺，15歲國中剛畢業的她，甚至不了解模特兒這個行業，就跟著學姊一起報名伊林的璀璨之星，沒想到在比賽中表現亮眼，贏得女模組第二名。至於為何會報名國際超模大賽，她表示：「我從小就喜歡挑戰冒險的事物。」她在微博上看到國際超模大賽的消息，立刻主動報名參賽，希望到外面的世界闖一闖。

王郁婷外貌亮眼。（國際超模大賽組委會提供）

進入總決賽後，短短6天的時間上山下海，王郁婷大開眼界，參賽期間分別到海南雅諾達雨林天空步道、蜈支洲島等地，也乘遊艇出海，參與活動及拍照，最後她在決賽中勝出，得到評審青睞。比賽過程中她深刻感受到，伊林扎實的專業基礎訓練對自己參賽幫助很大，工作人員誇她台步走得好，也特別上鏡，還有不少參賽選手認為她撞臉鄧紫棋。

王郁婷透露，參加比賽一點都不緊張，因為是做自己喜歡的事，「所以就算辛苦也不覺得苦，反而心情很放鬆。」這次參加國際超模大賽，她認識許多來自泰、日、澳等世界各地的朋友，不忘熱情宣揚台灣的美食與美景。她對於模特兒行業有很大的熱忱，很感謝媽媽一路的支持，未來除在模特兒圈努力，也想嘗試影視戲劇、平面廣告，她主動報名參加果陀劇場的表演課，希望自己在工作上能朝全方位發展。

(中時 )