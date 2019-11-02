由「乾式熟成教父」陳重光帶領、每月破千萬業績的「Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館」開幕至今屆滿7年，今年餐廳又有創舉，耗資千萬打造首座位於用餐區中的全透明專業級乾式熟成室，賓客可一探能容納超過100條肉品的專業乾式熟成室樣貌，也立下新的里程碑，將在11月13日正式登場。

12年前，主廚陳重光是台灣第一人隻身前往芝加哥，並將乾式熟成技法習得、帶回台灣的關鍵人物，他的乾式熟成室向來如重鎮秘密基地般神秘，除了主廚本人外，從不對外開放，甚至連其他員工皆不得進入。

餐廳在有強大的肉商背景全力支持與陳重光的專業技術之下，一路從28天、55天、75天、100天、128天、200天，甚至在2018年成功達成300天的突破，也讓餐廳今年首度決定於在店內豪砸千萬打造位於用餐區中、最親近消費者的全透明專業級乾式熟成室，第一次對外呈現熟成室的完整樣貌，讓賓客一探陳師傅的熟成室秘密，能讓肉品不進冷凍庫而放置300天，還能使香氣如此濃郁。

該乾式熟成室可同時容納超過100條肉品的空間，無論光源、溫度、濕度皆為專業級規格，不單只有展示功能，而是讓顧客享用餐點同時，穿透玻璃帷幕，親眼見到乾式熟成的變幻。

同時，食材上也推陳出新，除了熟知的美國牛，將首度將乾式熟成技法運用於在日本北海道國產牛上，用不同油脂香氣帶來不同的美味，另外還有極黑豬、台灣櫻桃鴨等不同肉品，屆時也將在全新專業級乾式熟成室中亮相。

(中時 )