周焯華與陳慧玲和親友合影。（圖／翻攝自 IG）

周焯華、陳慧玲及兩人所生愛女。（圖／翻攝自 IG）

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澳門娛樂大亨周焯華（洗米華）5年前沾混血名模Mandy Lieu，使正宮陳慧玲一度切心喊離婚，但在周焯華喊出「只有一個周太」後，最近終於出現大結局，為周焯華生下3個小孩的Mandy Lieu收了約11億台幣退出戰局，而最近過生日的陳慧玲今(2日)稍早曬出全家福照片，可見照片中有公婆、周焯華、繼子周柏豪和陳慧玲與大亨所生女兒，一家團圓氣氛溫馨，網友也紛紛恭喜，直喊：「正義不會遲到」。

周焯華5年前和Mandy Lieu傳出緋聞，2015年陳慧玲和Mandy都傳出懷孕，陳慧玲在有我愛你涵義的5月20日生下一女，Mandy則在10天後，也就是周焯華生日5月30日當天生女，此後周焯華便常周旋在兩女之間，同年底他和Mandy上演世紀牽手，使陳慧玲決定離婚，但周焯華選擇挽救和正宮的感情，沒扶正Mandy，近日Mandy和周焯華低調分手，也為這場兩女爭一男的戲碼畫上句號。

本月1日過39歲的陳慧玲，今稍早在IG分享多張全家人開生日趴的照片，眾人大玩cosplay，而照片中的陳慧玲笑得十分燦爛幸福，粉絲見了最近新聞也恭喜她說：「周太生日快樂！很欣賞你」、「生日快樂仙女」、「好為你開心，要永遠幸福」、「正義不會遲到，大老婆終將勝利，小三小四都是過客」。

(中時電子報)