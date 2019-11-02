國民黨總統參選人韓國瑜的桃園傾聽之旅，在最終一站的「幸福相見桃園起飛」晚會上炮火全開，痛批現在執政黨貪汙腐敗、派系分贓、治國無方、打死不認錯，還欺騙到底，執政不用心，到選舉只會搞抹黑，甚至控制90％的媒體，壓倒性地縱容民進黨、監督反對黨，韓國瑜懇切希望台灣人民一定要站起來!

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(中時電子報)