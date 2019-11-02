是新品種嗎？怎麼這隻斑馬那麼像頭牛？不對，這牛竟然有斑馬紋路！答案是，「被塗的」。這不是萬聖節變裝，背後其實大有來頭，日本學者研究發現，在牛身塗上白色條紋後，竟發揮大大功效，可以「狡猾地」騙過牛蠅的判斷。

飼育場主人都希望牛隻可以健全長大，在休息時能好好休息，但是牛蠅特愛在牠們身上吸血，害牛隻不堪其擾直揮尾巴，搞得序幕主也很頭大。不過，若把白色顏料塗在牛身上形成斑馬紋，竟可以大幅減低牛蠅的騷擾。根據外媒指出，日本科學家最新發布了一項研究成果在《Plos One》期刊上，他們發現在牛身上塗抹類似斑馬紋的作法，可已成功偽裝，騙過牛蠅的眼睛，使牠們不會停留在牛身上。

這實驗透過在日本黑牛身上分別塗抹白色及黑色的顏料，並且使用高透水性的商業顏料，作為實驗組，與完全都不塗抹顏料的牛隻做對照。結果發現塗上斑馬紋的黑牛竟減少了一半以上的牛蠅攀附，而黑色條紋和黑牛本身膚色相差不遠，成效不明顯。

這實驗透過在日本黑牛身上分別塗抹白色及黑色的顏料，作為實驗組，與完全都不塗抹顏料的牛隻做對照。結果發現塗上斑馬紋的黑牛竟減少了一半以上的牛蠅攀附。（摘自Plos One期刊）

日本學者指出，先前就有研究表示，牛蠅喜歡追逐大型的深色物體，而「條紋」會影響道牛蠅的視覺判斷，讓牠們無法快速前進，同時也無法快速停留落下在正確的位置。專家認為，可能與偏振光影響有關。

透過這發現的確可以有效改善牛隻的休息狀況，不過實驗還有待繼續發展，例如牛蠅還是能從嗅覺判斷找到吸血的對象。以及，除了田野實驗，未來尚需要進行野外直接觀察，相信這對農民畜牧業者有極大的幫助。

(中時電子報)