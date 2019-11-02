美國總統川普今天表示，他認為美國選民的「憤怒多數」會支持他，並反對民主黨的彈劾調查。川普尋求聚集支持者的反對聲浪，對抗民主黨試圖罷黜他的行動。

路透社報導，川普在密西西比州杜比羅（Tupelo）人山人海的造勢會場表達自己的委屈。民主黨控制的聯邦眾議院昨天正式投票通過彈劾調查程序，要查川普施壓烏克蘭調查民主黨勁敵拜登（Joe Biden）一事。

法新社報導，川普稱針對他的彈劾程序形同「攻擊民主本身」，但他表示「共和黨人非常強壯」，並吹捧「憤怒多數」的興起。

他說：「美國人民受夠了民主黨的謊言、騙局及極端主義。民主黨創造了憤怒多數，這些人會用選票在2020年，把大多不做事的民主黨人趕下台。」

川普也表示，無論是誰代表民主黨出戰明年11月大選，他都有信心能打敗對方。他說：「我們會狠狠教訓他們。」川普還表示，民主黨總統參選人拜登聲勢會「一落千丈」。

川普在演講中一而再、再而三地提到他的烏克蘭「電話門」，為這個引爆彈劾調查的醜聞護航，淡化外界對他與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）7月25日通話內容的疑慮。

川普表示：「反正我是個正直的人，難道大家認為我打電話給一國新當選總統，並知道很多人在線上聆聽時，我會說什麼不得體的話嗎？」

眾議院昨天的投票結果，很可能開啟一股銳不可當的動力，促使川普成為第3位被彈劾的美國總統。面對民主黨來勢洶洶，川普聚焦在仰賴政黨忠誠度的策略上，並矢口否認他施壓烏克蘭的舉動違法。只要共和黨占多數的聯邦參議院力挺他，彈劾行動就無法成功。

而川普認為自己已穩固這股支持。他在集會上呼籲共和黨人同仇敵愾。「別搞錯，他們要追殺共和黨跟我是因為我在為你們奮鬥。」

(中央社)