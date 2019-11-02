美國電子遊戲開發商暴雪娛樂總裁布拉克（J. Allen Brack）今天對公司懲處挺香港反送中示威的電競選手吳偉聰致歉，但有網友批內容空洞，毫無重點可言。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，布拉克在暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）每年舉辦的遊戲盛事暴雪嘉年華（Blizzcon）說：「暴雪大概一個月前本來有機會在『爐石戰記』（Hearthstone）電競賽事這個重要時刻，將全世界的心凝聚在一起，但我們卻沒做到。我們的決策步伐太快，更糟的是，我們與所有人交流太慢了。」

「我覺得讓我最不滿意的有兩點，第一點是我們沒有達到為自己設定的高標準，第二點是沒有達到我們想要的目標，對此我非常抱歉，也願負起責任。」

但布拉克在推特上仍引來部分網友砲轟，痛批布拉克的道歉「內容空洞」或「簡直毫無重點」。

一名網友說：「解釋所有電競選手在這個情況下應該有言論自由的原因，布拉克提到香港或中國的次數是：零」

另一名網友寫道：「這不是道歉。就像暴雪原先的聲明一樣，他們沒有對懲處聰哥道歉，他們為了『決策步伐太快』和花太長時間發表正式聲明道歉」

還有網友說：「撇開他的飄逸長髮不說，這到底是什麼意思？他們難道就不能不順從中國政府一次嗎？」

上個月香港選手吳偉聰在遊戲「爐石戰記」賽後受訪時，蒙面高喊「光復香港，時代革命」，動視暴雪公司（Activision Blizzard）旗下的暴雪娛樂宣布取消他的1萬美元（約新台幣30萬元）獎金，並下達一年禁賽令。

但在遭電競選手、員工與美國政界人士撻伐後，暴雪娛樂撤回沒收獎金的決定，對吳偉聰下達的禁賽令也從一年減至6個月。

(中央社)