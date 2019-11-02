國民黨基隆市立委參選人宋瑋莉，不滿陳姓網友在臉書留言，影射她「搓圓仔湯」收賄退選，宋的兒子林益諄心疼母親遭人抹黑，痛批躲在鍵盤後面的網友，以不實、造謠文字進行網路霸凌，認為此風不可長，截圖向法院提告加重誹謗罪。

宋瑋莉委由兒子截圖向法院提告加重誹謗罪，遏止歪風。（宋瑋莉提供／許家寧基隆傳真）

宋瑋莉委由兒子截圖向法院提告加重誹謗罪，遏止歪風。（宋瑋莉提供／許家寧基隆傳真）

宋瑋莉陣營指出，陳姓網友在宋的臉書留言，不實指控「一年多前國民黨市長之戰已被選民認為搓圓仔湯，難道這次該黨再搓一次圓仔湯由她選立委，那市民的觀感為何﹖」宋瑋莉隨即在臉書上回應：「你想被告？我有因為不選市長換到連任議長嗎？」

不懼宋揚言提告，陳男仍繼續留言，「以提告來恐嚇遮掩1年多前退讓市長的事實嗎﹖」認為政治人物應接受公評，林益諄蒐證至市警局一分局提告。陳男到案稱，他是依多年經驗法則判斷，且是大家都知道的事，並未誹謗宋。警詢後函送檢方偵辦。

林益諄受訪指出，去年基隆市長選舉，媽媽在黨內初選民調輸給謝立功後，時任黨部主委的母親為顧全大局決定退讓，當時媒體都有報導，想不到陳竟惡意在臉書造謠，讓媽媽無法忍受，與家人討論多日後決定不再姑息縱容，遏止歪風。

宋瑋莉表示，個人主觀的判斷標準真的能客觀說明原由嗎？提告目的是不要讓疑似1450網軍、或有特定支持政黨的人，不當將手機、電腦變成政治帶風向的工具詆毀別人，透過個案呼籲民眾，正面思考，用愛與關懷，讓我們社會更祥和。

(中時 )