鄭永金、陳進興、楊文科、范振宗、林光華及邱鏡淳（左至右）6位新竹縣歷任縣長同台，留下難得的歷史畫面。（羅浚濱攝）

光緒元年竹塹改稱新竹並首度設縣迄今140年，新竹縣、市分治則邁入第30年，縣府2日在大禮堂舉辦紀念大會，邀陳進興、范振宗、林光華、鄭永金、邱鏡淳5位前縣長，與縣長楊文科共同擊鼓慶祝，留下難得的歷史畫面。

竹縣設縣140年暨縣治遷建30周年，特別邀築夢舞集、藝想台灣、福爾摩沙劇團以歌舞劇方式，演繹新竹縣的歷史發展，超偶歌手朱俐靜、秀蘭瑪雅、劉榮昌、黃子軒、曾雅君輪番上台獻演，精彩表演讓參加的來賓與民眾，十分陶醉。

縣長楊文科致詞感謝歷代先民的努力，才有現在的繁榮與富庶，希望傳承客家文化與義民精神，說明目夢推動的台知園區等「5支箭」重大建設計畫，要為新竹縣未來30年榮景打拼，讓新竹縣再創巔峰。

文化局即日起到12月25日也在縣史館特展室展出新竹縣老照片，有縣治遷治背景文獻及重要事件老照片，還有鏡頭下的竹縣、攝影家老照片、常民家庭相簿等，歡迎民眾到縣史館欣賞。

(中時 )