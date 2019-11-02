吳敦義疑身體不適 雙眼發直腳步不穩 14:592019/11/02 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 吳敦義休息約莫10分鐘後，才在旁人攙扶下走上台。（吳亮賢攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 吳敦義疑身體不適，坐在椅子上休息。（吳亮賢攝） 國民黨主席吳敦義今下午至新北市林口區，為立法委員參選人洪孟楷站台，吳約2時30分抵達會場時，即被大批媒體圍住，但當記者準備詢問時，吳敦義疑身體不適，兩眼發直緊盯記者，但完全無法做任何回應，甚至身體一度前後搖晃，需要人攙扶才能穩住，旁人見狀，趕緊扶他進入室內休息，過了約莫10分鐘，才緩緩步入會場。 吳敦義上台致詞時，語速緩慢，說自己剛剛喝多了，隨後前台北縣長周錫瑋也為吳緩頰，「主席剛剛與500位退役將領聚餐，為國民黨爭取支持，相當辛苦。」 (中時 ) #身體 #吳敦義 #記者 #媒體 #備詢 也許您會感興趣 推薦閱讀 下午開鍘 陳杰控吳敦義四大罪狀 14:322019/10/30 政治 盼黨正視世代斷層 徐弘庭：吳敦義不應開先例列不分區 15:432019/10/30 政治 遭國民黨開鍘 陳杰嗆吳敦義：笑你不敢開除王金平 16:142019/10/30 政治 強打8字箴言砲轟蔡政府 吳敦義下令文宣動起來 16:382019/10/30 政治 國民黨不分區名單 吳敦義：未定案 11:332019/10/31 政治 看到這東西 連勝文怒轟吳敦義4字：會拖垮韓國瑜 00:022019/11/01 政治 趙少康嗆：吳敦義不分區不敢這樣排 就是膽小鬼 08:232019/11/01 政治 韓國瑜桃園造勢 吳敦義喊出立委過半贏60席次 19:322019/11/01 政治 跟退將拜票 吳敦義連乾四杯酒 12:502019/11/02 政治 下周與黨籍立委聚餐 吳：很自然 13:452019/11/02 政治 政治熱門新聞 洪秀柱這句拜託 韓國瑜哭了！ - 政治 韓為何不告楊秋興 前韓粉踢爆真相 - 政治 民進黨還不出手？原來小英在怕… - 政治 呂秀蓮、 彭百顯宣布退選 提五點痛批不公 - 政治 吳敦義疑身體不適 雙眼發直腳步不穩 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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