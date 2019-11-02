吳敦義疑身體不適，坐在椅子上休息。（吳亮賢攝）

國民黨主席吳敦義今下午至新北市林口區，為立法委員參選人洪孟楷站台，吳約2時30分抵達會場時，即被大批媒體圍住，但當記者準備詢問時，吳敦義疑身體不適，兩眼發直緊盯記者，但完全無法做任何回應，甚至身體一度前後搖晃，需要人攙扶才能穩住，旁人見狀，趕緊扶他進入室內休息，過了約莫10分鐘，才緩緩步入會場。

吳敦義上台致詞時，語速緩慢，說自己剛剛喝多了，隨後前台北縣長周錫瑋也為吳緩頰，「主席剛剛與500位退役將領聚餐，為國民黨爭取支持，相當辛苦。」

(中時 )