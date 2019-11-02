紐約兩名警察因為路上盤查一名毒蟲，過程中開槍最後導致他吸毒男子受傷，手臂失去活動能力，而一狀告上法庭控訴警察濫權，案件於上周開審，一致裁定警方失職，須賠償1,100萬美元(約台幣3.4億元）。
2006年2月1日，40歲的羅培茲（Raoul Lopez）吸食海洛因後，駕車途經布朗克斯廣場大，布蘭查德（Philippe Blanchard）和警員康斯坦迪（Zinos Konstantinides）將他攔下檢查，當中警察開槍擊中對方後頸，造成永久傷殘。傷者堅稱警員胡亂開槍，不過警方供詞表示，康斯坦迪把身體伸進車裡打算拔走車匙，但羅培茲開車企圖逃走。布蘭查德怕同伴受傷情急下，才決定開槍。
警方最後以襲擊和汽車襲擊罪（criminal assault and vehicular assault）起訴有19次被捕紀錄的他，但羅培茲表示身上沒有武器，質疑警員開槍實屬不必要，要求警方賠償600萬至900萬元，最後陪審團裁定羅培茲勝訴，警方須賠償1,100萬元。
文章來源：在家和8歲孩打電玩 她無故遭警射死
(中時電子報)
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