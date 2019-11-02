崔碧珈不吝分享性感辣照。（圖／翻攝自anitachui IG）

崔碧珈身材火辣。（圖／翻攝自anitachui IG）

31歲香港女星崔碧珈因有36G好身材，被封為「翻版葉子媚」、「G奶謝安琪」，最近她到法國出席「共創烏托邦」活動，在IG分享自己穿著緊身深V禮服的辣照，大秀前凸後翹好身材，事業線超深邃，東西半球呼之欲出，令網友紛紛稱讚她太正，只有這種身材才撐得起這類禮服。

崔碧珈因電影《辣警霸王花》走紅，之後演出電影《人在囧途之港囧》，今年4月她被爆和歌手吳浩康交往，9月初崔碧珈傳出憂鬱症復發，在網上寫下「完了吧」，令人狂猜是否與吳浩康分手，吳浩康被問此事，終於在鏡頭前公開戀情，稱兩人年初開始交往，已見過家長，一直有陪女方去看精神科，兩人會以結婚為前提走下去。

上月崔碧珈受訪，被問感情史，承認交往過日籍和英籍男友，問她最欣賞哪位男歌手？崔碧珈的答案竟然是不是吳浩康，而是「天后的男人」謝霆鋒，更說自己第一個暗戀對象就是謝霆鋒。最近她到法國參加活動，再次曬出魔鬼身材，給足粉絲福利。

(中時電子報)