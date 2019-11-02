許志安被拍到和女星黃心穎車上激吻，震撼香港演藝圈，最後鄭秀文選擇原諒，原以為風波就此告一段落，未料竟傳出黃心穎懷了許志安的兒子，兩人準備在美國結婚，消息曝光後，鄭秀文在IG上PO出影片，只見她狂揮拳頭不斷嘶吼，被外界推測在發洩情緒。

日前微博瘋傳對話截圖，內容寫道「你們還記得黃心穎嗎？她有了許志安的孩子，要在美國結婚」，對此許志安與鄭秀文皆未對此回應，不過當天鄭秀文在IG提到：「只要有好好去愛，起碼不會有遺憾」，被推測是對黃心穎懷孕一事有所感觸，接著更PO出一段影片，只見她一邊嘶吼一邊揮舞拳頭，事後該影片隨即遭刪除，因此傳出她是對黃心穎懷上許志安小孩一事在發洩情緒。

據悉黃心穎因為偷吃許志安導致演藝事業全毀，就連男友馬國明也選擇分手劃清界線，事業、感情兩頭空的她，只好遠赴到美國定居避風頭，還傳出改名轉行當房仲。

(中時電子報)