紅極一時的大型綜藝節目《黃金拍檔》，由張菲、倪敏然、徐風、羅江和檢場共同主持，五位諧星幽默風趣的搭檔，還被封為「黃金五寶」，節目自1984年播出後，在只有簡略的故事大綱、沒有劇本的情況下，全靠五人的臨場反應，不僅創造高收視，成為中視綜藝節目代表作品之一，黃金五寶更是紅遍大街小巷，隨著節目在1988年停播後，五人也各有發展。

黃金拍檔成員羅江、徐風、張菲、檢場(右至左)。（圖／本報系資料照片／盧禕祺攝）

張菲

張菲在演藝圈貴為「綜藝大哥大」，與吳宗憲、胡瓜和張小燕被合稱為「三王一后」，張菲早期在秀場界相當活躍，主持不少經典節目《黃金拍檔》、《歡樂一百點》、《龍虎綜藝王》、《龍兄虎弟》等，張菲在1995年以《龍兄虎弟》、2004年以《綜藝大哥大》榮獲金鐘獎綜藝節目主持人獎，張菲2011年暫別演藝圈，直在2018年復出主持《綜藝菲常讚》，並在同年9月再度暫別演藝圈。

黃金拍檔成員徐風、羅江、倪敏然、檢場（左起）昔日合體話當年。（圖／本報系資料照片／張兆輝攝）

倪敏然

倪敏然演藝成績橫跨秀場、戲劇和綜藝，倪敏然擅長模仿搞笑，尤其是他在《黃金拍檔》短劇單元〈七先生〉中扮演主角「七先生」，更是推他到達演藝事業高峰，倪敏然還擁有「台灣綜藝祖師爺」的美名，不過倪敏然2005年被發現在宜蘭輕生，享年59歲。

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徐風

徐風與張菲、倪敏然一樣出身自秀場，徐風能歌善舞的他以主持《黃金拍檔》風光一時，成為當時最紅的主持人之一，而節目結束後，徐風轉向從商，淡出演藝圈，不料徐風在2010年證實罹患食道癌，陸續又得到口腔、氣管、肺癌共8種癌症，雖然他一路正能量抗癌，最後仍不敵病魔，在2013年3月逝世，享壽67歲。

羅江

羅江先是從歌壇發跡，曾擔任輪機手的他，在演藝圈有「水手歌星」的稱號，隨著羅江主持《黃金拍檔》，讓他到達演藝事業高峰，「黃金五寶」更成為他的代表之作，不過節目結束後，羅江也退出演藝圈，赴美國經商。

檢場

檢場早期從秀場發跡，他「檢場」的藝名由來，正是因為他當年在節目《黃金拍檔》負責撿拾道具，被4位主持人調侃而竄紅，便加入主持群成為「黃金五寶」，檢場近年以戲劇為主，在《我們不能是朋友》、《苦力》、《我們與惡的距離》都看得到檢場的演出。

中視開播50年來創造不少經典戲劇、綜藝節目、重大新聞等，至今仍流傳在各媒體平台上，中時電子報自10月28日起晚點九點，推一系列報導「黃金九點檔～中視50」，即針對中視重要經典節目再現外，並加入更多時代議題的結合下， 賦予更新生命，讓讀者回味這些跨時代巨作的演進歷程。

【黃金拍檔】(黃金訪問-費玉清/七先生劇場/團結力量大)

(中時電子報)