第14屆南科太陽能模型車親子挑戰營，12日於台南科學園區熱鬧舉行，小朋友專心組裝模型車。（南科管理局提供／劉秀芬台南傳真）

第14屆南科太陽能模型車親子挑戰營，12日於台南科學園區熱鬧舉行，推出阿波羅太陽能車試乘體驗。（南科管理局提供／劉秀芬台南傳真）

第14屆南科太陽能模型車親子挑戰營，12日於台南科學園區熱鬧舉行，推出阿波羅太陽能車試乘體驗。（南科管理局提供／劉秀芬台南傳真）

邁入第14屆的南科太陽能模型車親子挑戰營，12日於台南科學園區熱鬧舉行，上百名親子齊聚比試，不但從實作中學習太陽能及飛機的科普知識，現場還有難得的阿波羅太陽能車試乘體驗，趣味闖關遊戲，讓大小朋友玩得欲罷不能。

由南科管理局與國立高雄科技大學以及教育部南部太陽能學校共同主辦的挑戰營，主要是希望透過親子手作太陽能模型車，導入正確之太陽能源觀念。

搭配太陽能源的主題，主辦單位準備了「風持電翅-轉出新未來」離岸風電VR學習工具，透過VR虛擬實境，讓民眾體驗出航的感覺，近距離看到離岸風力發電廠。

為推廣航太科學知識，2日的活動也加入「手擲機」競賽，將創意思考及飛行科學原理融入競賽中，訓練學童設計、思考、及解決問題能力。活動現場還有風力、氫能發電、史特林引擎等能源教具闖關活動，讓小朋友透過動手操作，深入淺出地了解能源知識。

南科管理局副局長蘇振綱表示，南科除了扶植台灣高科技產業的發展，也支持科普教育的推廣，這次的活動讓大小朋友從簡單的組裝開始培養自造者maker精神，也呼應創客STEAM教育，從小培養創造精神，非常值得參與。

此外，南科AI_ROBOT自造基地也安排「3D筆畫出立體世界」節目，讓孩子用3D列印筆實現創意；這支筆可以讓2D平面創作變成3D立體藝術，讓小朋友當場可以實現自己的創意，基地也特別準備了機器人跟大家互動，民眾玩得不亦樂乎。

(中時 )