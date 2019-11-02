世棒12強賽日本隊今（2）日中午飛扺台灣，日本隊陣容龐大，全團多達109人左右，卻因全國棒協接機人員與禮遇通關出問題，差點重演4年前的機場「驚魂記」。

日本隊是12強賽參賽隊伍來台的最後一隊，先前澳洲、委納瑞拉、古巴等隊都順利禮遇通關，棒協接機人員也能夠進入機場接待，可是偏偏日本隊遭到航警局阻撓，如果沒與接機人員碰面，事情恐怕難以善了。

日本隊是被航警局擋在機場海關內，而只要一個球員被球迷圍住是很可怕的後果，經過一番折騰後，航警局才願處理，日本隊終於由棒協接機人員帶走，還好沒有出現球員被球迷包圍的問題或紛亂，否則就要鬧出國際笑話，國家的面子往那裡擺？

12強賽是個大型的國際賽事，教育部、移民署、航警局早在半年前都有派人開會協調，卻出現日本隊通關出問題，今天的桃園機場只見日本球員遲至下午2時推著自己的行李出關，不少球迷紛紛上前拍照、索簽名。

上屆就有日本隊載運行李的車子不足，球員必須拿著行李上車，一下車馬上被球迷圍上來要簽名，抓著球員不放，讓工作人員驚嚇不已，主要是日本隊隨行人員多、行李也多，加上擠了1、200名接機球迷，如有閃失，各單位都承擔不起。

(中時電子報)