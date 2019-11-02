北京故宮博物院與北京衛視共同推出的文化綜藝類節目《上新了，故宮》第2季官宣11月8日起，每週五晚間9點5分將在北京衛視與愛奇藝播出，由鄧倫與曾演出電影《妖貓傳》等片的張魯一主持。

《上新了，故宮》首季由鄧倫與週一圍主持，邀請新銳設計師以故宮文物為靈感，創新研發各種文創商品，今年1月開播後，第2季即將播出。

節目總導演毛嘉表示，《上新了，故宮》第2季將在三個方面「上新」，其一，北京故宮把更多珍貴的歷史文物資料和考古發現透過數位元化的方式留存下來；其次，製作單位將以北京故宮為座標，從600年的故宮拓展到5000年的華夏文化中，深度揭秘故宮的故事。

最後是設計師團隊和明星陣容的「上新」，除了鄧倫搭配張魯一擔任文創新品開發員外，還有身兼電影導演、音樂製作人的高曉松、參與電影《中國機長》演出的黃志忠、《九州縹緲錄》宋祖兒與《涼生，我們可不可以不憂傷》男主角馬天宇、《創造營2019》表現出色的歌手馬雪陽等特別來賓加入。

製作單位表示，《上新了·故宮》首季播出後，與北京故宮有關的文創產品受到消費者追捧，截至目前為止，光是鄧倫、王麗坤和週一圍聯合中央美院的學生共同打造的「福賀（蝠鶴）佳音」睡衣，單品售出超過9.7萬件，銷售額突破4000萬元人民幣。

(旺報 )