去年在裙襬搖搖飲恨的台灣好手徐薇凌，今天繳出低於標準2桿的70桿成績，三回合低於標準4桿的212總桿，不如去年同時期的低於標準9桿，但依舊是地主選手中僅次於陳宇茹的次佳表現。

賽前備受期待的徐薇凌，第一回合打出高於標準1桿的73成績，第二回合找回手感，繳出低於標準3桿的69佳作，今天打完前10洞抓了3隻小鳥，第15洞開球不理想，加上推桿出了小狀況，無奈吞下柏忌，最終以低於標準2桿的70桿作收。

徐薇凌表示，「這禮拜推桿都不是很理想，經常在關鍵時刻掉鏈子，第15洞吞下柏忌，同組的前球后朴城炫第2桿就將球打上果嶺，順利射下老鷹，昨天和我同組的選手也成功獵鷹，看得我羨慕不已，生涯在LPGA已抓到9隻老鷹，希望明天的最後回合決賽能看到第10隻老鷹出現。」

不少運動員在賽前或是賽後都會有些小習慣，徐薇凌說，以前確實會有些小習慣，但總是在兩三個禮拜之後就放棄，現在唯一會做的就是賽前讓自己放空，腦袋絕對不會想任何東西，這個習慣有些朋友會認為我很不近人情，也有些人會認為我很酷，但實際上我是希望讓自己能夠將所有專注力放在球場上，因此才會不太理人。」

(中時電子報)