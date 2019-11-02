前行政院長賴清德今天到高雄為立委趙天麟輔選，兩人還十指緊扣。（柯宗緯攝）

蔡英文總統與前行政院長賴清德今天在台南合體同框，外界視為「蔡賴配」可能有譜。對此，賴清德下午到高雄為立委趙天麟輔選時，不免又被問及「蔡賴配」話題，賴仍是不願鬆口，直說共同目標是台南、高雄立委打出全壘打，蔡英文總統最高票連任。

賴清德「復出」後，高雄立委輔選首站獻給趙天麟，一抵達會場，一下車趙、賴十指緊扣，展現好交情，賴也受到民眾熱情擁戴，有婦人直接撲了上去，給了一個大大的擁抱，「院長我愛你」，人氣可說相當旺。

賴清德說，高雄市政府在去年政黨輪替，所以高雄市的8席立委選區，都應該列為重點選區，更何況趙天麟這個選舉，除原有的範圍以外，又接收了幾個行政區，人口目前是最多的，換句話說，責任也是最重的。

賴清德認為，如果趙天麟有辦法旗開得勝，而且能夠贏得更多的話，就可以確保高雄市這個8個選區都有機會打出全壘打，蔡英文總統也可望更高票當選連任，對整個未來臺灣的發展和穩定其實很有幫助的，也因此今天下午到趙天麟這裡，之後也會到劉世芳那裡，希望能夠得到大家的支持。

賴清德明天也再到高雄為立委李昆澤站台。賴清德表示，高雄其實過去是民主聖地，面對台灣急速非常險峻的時候，很希望高雄父老鄉親能夠再次發揮歷史的榮光、守護台灣，守護住台灣的民主，讓高雄市的民進黨所提名的立法委員都能夠高票當選，同時也讓蔡英文總統最高票連任，

至於外界關注的蔡賴配，賴清德仍猛打太極說，早上蔡英文總統在百忙之際能夠來林俊憲委員競選總部成立，大家都非常歡迎，也非常感激。

他強調，自己作為地主，當然要表達熱烈歡迎，大家氣氛也都非常熱烈，大家都充滿信心。而台南市要打出一支全壘打、維護民族的傳統，也會讓蔡英文總統在台南市得到以往一樣得票率最高的城市，這就是我們共同的目標。

趙天麟則認為，看到蔡賴合體，除了感動還是感動，其實答案呼之欲出，每一個市民、每選民，每天都照三餐的提醒能夠蔡賴配，覺得做夢都會笑，我們期待也尊重。

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(中時 )