每天喝一杯全糖手搖飲會怎樣？專家曝結果超慘的！國衛院最新研究指出，相較18年前，青少年每天喝茶、咖啡的攝取量大幅成長75%，更有25%青少年天天喝500毫升以上含糖飲料。醫師指出，含糖飲料喝多，恐增三高疾病，更有體重暴增、洗腎風險。

健保署統計，洗腎、糖尿病健保費支出高居冠軍及亞軍，洗腎人數更突破8萬3000人，再創歷年新高，主要原因包括糖尿病、高血壓、高血脂等三高患者持續增加，進入不可逆的洗腎階段。

台灣腎臟醫學會理事長、輔大醫院副院長盧國城表示，全台每年健保在洗腎支就多達500多億元，其中有46.1%患者因糖尿病併發症必須洗腎，尤其台灣愈來愈多青少年將飲料當水喝，不論對體重、血壓、尿酸等衝擊都相當大，恐增加腎病風險。

台灣基層透析協會理事長楊孟儒表示，市售多數手搖飲料或包裝飲品都添加玉米果糖，人體需要依賴肝臟將果糖代謝轉換成三酸甘油脂，進而釀成脂肪肝；此外，果糖也可能形成尿酸，即便20至30歲年輕人平時不吃海鮮、不喝酒，也可能因喝太多含糖飲料，導致尿酸值升高。

楊孟儒說，根據研究顯示，每天喝1到2份高果糖糖漿飲料的民眾，比起1個月喝不到1次的人，高尿酸血症風險增加85%，長期下來恐加速慢性腎臟病變病程。

國衛院群體健康科學研究所副所長許志成說，研究也發現，每天喝500毫升以上全糖飲料的青少年，身體質量指數（BMI）高於25的機率是沒有喝含糖飲料者的4.9倍，且BMI愈高、含糖飲料攝取量對尿酸的影響愈明顯。

(中時電子報)