北斗奠安宮2日恭迎在台灣民俗村的天上聖母回鑾到北斗奠安宮坐鎮，清晨5點鞭炮響聲中起駕，彰化縣長王惠美、北斗奠安宮主委陳在等人扶轎恭迎。（吳敏菁攝）

北斗奠安宮2日恭迎在台灣民俗村的天上聖母回鑾到北斗奠安宮坐鎮，清晨5點鞭炮響聲中起駕，彰化縣長王惠美、北斗奠安宮主委陳在等人扶轎恭迎。（吳敏菁攝）

北斗奠安宮2日恭迎在台灣民俗村的天上聖母回鑾到北斗奠安宮坐鎮，清晨5點鞭炮響聲中起駕。（吳敏菁攝）

「聖三媽回家了！」 北斗奠安宮2日恭迎在台灣民俗村的天上聖母回鑾到北斗奠安宮坐鎮，清晨5點鞭炮響聲中起駕，彰化縣長王惠美、北斗奠安宮主委陳在等人扶轎恭迎，30年前一磚一瓦拆到台灣民俗村重建的舊殿，也將再次一磚一瓦遷回北斗牛墟舊址的奠安宮停車場，作為祖廟，再現這棟兩百多年歷史的古建築，連結北斗開發的一頁。

彰化北斗奠安宮是北斗鎮重要的信仰中心，建廟至今兩百多年的歷史，庇佑大家，1990年，奠安宮舊殿的老舊失修，經多次協調，當時管理委員會決議將舊奠安宮捐贈至台灣民俗村奉祀，於是一磚一瓦拆遷，聖三媽也移駕到花壇台灣民宿村駐鎮，這棟代表著傳統廟宇的古建築，讓民俗村添麗，看到了傳統建築之美。

近來媽祖頻頻託夢，「想回家」信徒們都不捨得媽祖離鄉背井太久了，奠安宮管委會前往擲筊，則定良辰吉時，恭迎回鑾。

縣長王惠美說，非常感動看到清晨五點多就有這麼多鄉親共同迎接，希望能將原址的祖廟遷徙，原汁原味呈現在北斗奠安宮，期望透過活動，加強信徒對媽祖的敬仰，透過後續廟宇的建設提升北斗的觀光產業。

北斗奠安宮、彰化南瑤宮及鹿港天后宮號稱彰化縣三大媽祖廟，北斗奠安宮的前身是為東螺街天后宮，後來遷往北斗興建廟宇，以「奠定厥居、安集乎民」取名，成了南彰化非常重要的宗教聖地。

恭迎天上聖母系列活動中的「跟著媽祖走-萬人媽祖遶境活動」最為壯觀熱鬧，結合媽祖及北斗奠安宮歷史文化，規劃多采活動，有「憶起童玩去」、「時空穿越牆」、「福氣袋回家 DIY」等，晚上還有眾星雲集的祈福晚會活動，從白天到黑夜，虔心感受天上聖母的靈驗與庇佑。

(中時 )