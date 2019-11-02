馬來西亞林連玉基金會原本邀請台灣大學社會系教授何明修來馬演講，分享港台社會運動觀察，卻意外引起馬國社會爭議，協辦團體紛紛退出，導致活動最終流產。

馬來西亞林連玉基金會主席劉志文今天發表聲明表示，目前香港反送中運動未歇，局勢演變超出預料，在召開內部緊急會議與董事討論後，認為此刻舉辦演講時機不太妥當，最終決定取消活動。

他解釋，林連玉基金會學術組今年3月就邀請何明修前來舉辦講座，當時香港「逃犯條例」爭議尚未引爆，沒想到之後反送中運動持續高漲，造成意料之外的社會震盪，馬來西亞社會也出現不同的支持立場。考量舉辦演講後可能會引起反彈，經過商討後決定停辦。

劉志文指出，由於原本要討論的議題失焦，背離舉辦學術講座的原意，加上避免徒增主講人不必要的干擾，主辦方已告知何明修取消講座的原因。

這場講座原本的主軸是探討社會運動脈絡，後來反送中運動卻成為焦點，由於馬國華人社區有不同的支持立場，演講題目成為敏感話題。

由於何明修無法前來馬國，這也意味他另外兩場演講也一併取消。

這次講座的協辦單位原本有8個，即馬來西亞留台聯合總會、華校校友聯合會、南大教育與研究基金會、馬來西亞永春聯合會、吉隆坡永春會館、雪隆南安會館、雪隆廣西會館、新街場路發展華小工委會。

劉志文透露，所有協辦單位之中，只有留台聯總及華校校友聯合會2個團體願意繼續協辦，其餘6個團體陸續退出協辦行列。

林連玉基金會稍早前發聲明表示，今年是中華民國五四運動100周年，正好這幾年台灣、香港及馬來西亞各地皆有學運興起的現像，配合這項趨勢，決定邀請何明修來馬分享港台與華人世界的社會運動。

這份聲明指出，活動旨在創造一個公平平台，秉持學術無禁區的態度，不預設任何立場，讓不同世代的朋友在開發與自由的前提之下，展開思辨與激蕩。

林連玉被譽為馬來西亞華社的「族魂」，他從中國來到馬來西亞後，在50年代領導馬來西亞華人爭取華教權益及公民權，是馬來亞華文教育以及華裔公民權益的實際代言人。

林連玉在1985年離世後，為了發揚他的精神及貫徹理想，15個華人社團設立了林連玉基金委員會，在2007年以後擴大規模，成立董事會與行政團隊運作，持續推廣馬國華文教育相關活動。

(中央社)