新竹市警一分局去年底接獲民眾報案，稱祖厝4面牌匾遭竊，員警調查失竊的竟是文化局公告市定古蹟「春官第」的「進士」、「崇祀鄉賢」、「文魁」、「明經」等4面牌匾，調閱監視器追查確認嫌犯身分，1日持搜索票在新埔鎮追回重要歷史文物。

警方調查，查遭竊的「進士」、「崇祀鄉賢」、「文魁」、「明經」等4面牌匾，為文化部文化資產局登錄府授文資字第1020208019號「春官第」的文物，該古蹟文物係開台進士鄭用錫的宅第資產，最早可源溯自道光3年（1823），迄今將近200年歷史。

新竹地檢署為維護國家重要文物，由主任檢察官鍾曉亞及檢察官張凱絜特指揮市警一分局積極偵辦，專案小組調閱近百支監視器，終鎖定李姓嫌犯涉有重嫌。

李嫌到案後堅不吐實所竊文物流向，經檢察官多次曉以大義，終突破心防，供出所竊物品以3萬元販與新埔鎮張姓古董商，專案小組循線取出該批遭竊古文物，將李姓及張姓犯嫌依竊盜及贓物罪移送檢方偵辦。

(中時 )