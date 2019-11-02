新北民政家族運動會今在新店碧潭舉行。（新北市民政局提供／王揚傑新北傳真）

新北民政家族運動會今（2）日在新店碧潭舉辦，今年以民政家族的精神「跑在第一線，做在你之前」為主題規畫10公里以及3公里路跑活動。新北市副市長謝政達、民政局長柯慶忠也親自領跑10公里組路跑，展現民政家族活力。

謝政達表示，新北市是全台灣最大直轄市，市長侯友宜上任後力推「行動治理」，十分重視由全市1032個里長、29區公所、18個戶所組成綿密的服務網。各區公所與里長在地方除了基本的路平、燈亮、水溝通，還是市府政策與民眾第一線的前鋒，戶所則是與民眾的生、死、結、離習習相關，因此民政局不只是第一大局，還是市府之中讓民眾最有感的局處。民政家族運動不只凝聚向心力，也儲備更多服務的能量。

柯慶忠表示，今年是新北市政府的「行動治理元年」，民政局除了完成70場行動治理座談會了解地方建設需求，也透過中和、汐止及五股3區試辦行動鄰長計畫，相關辦理經驗將在明年向全市推展。以「跑在第一線，做在你之前」為主題舉辦運動會，凝聚同仁向心力也替明年更具行動力的服務暖身。

活動現場還有精彩表演、闖關遊戲及親子共遊的戳戳樂、彈珠台等趣味競賽。為了讓民政家族成員在路跑後補充體力，現場還特地邀請里長茶葉蛋、新店聖巴黎焦糖滷味等10多家新北在地美食擺設園遊會。

(中時 )