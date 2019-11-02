于姓女子與黃姓繼子爭奪房產敗訴，竟找鎖匠換鎖後進入屋內，繼子得知後會同員警到場「請」出于女，員警卻遭于女抗拒並被咬傷手臂，于女被依妨害公務判處拘役50天確定，她卻以員警對她性騷擾及員警咬痕無法證明是人咬的為由聲請再審，台灣高等法院審酌後，裁定駁回。

于姓女子與繼子的房產糾紛訴訟官司，已經被法院判定于女沒有正當權源可以繼續占用房屋，並且執行點交。不料，于女在去年7月間自行雇請鎖匠換鎖進入屋內，繼子知悉後帶著所有權狀通知員警到場，會同鎖匠開鎖進入屋內，但是于女堅稱在她死亡前都可以居住在屋內，到場處理的盧姓員警於是請于女到警局配合製作筆錄。

不料，于女不但抗拒，更對盧姓員警拉扯毆打，還一口咬向員警的手臂，留下齒痕，員警於是驗傷後將于女依妨害公務罪移送法辦，並經起訴後台北地院判處拘役50天，于女上訴高院也被駁回。

于女卻以員警當時對她性騷擾及由網路下載的「人類或動物咬痕資料比對」，主張新證據提出再審聲請。

高院審酌後，認定歷審對于女判決都詳細說明于女辯詞不可採的理由，而且員警執行職務架離過程，也沒有對她性騷擾，至於人獸咬痕的不同的「事證」，高院調卷比對後，認為于女在判決確定前完全沒有提出這項「事證」，並不是原審法院漏而未查，而且于女提出的咬傷比對，與原審的認定也不吻合，因此認定于女的再審聲請沒有理由，裁定駁回。

(中時 )