便利超商的食物品項越來越多，讓人難以抉擇到底要吃什麼。近日PTT上有網友貼文詢問，超商有許多微波點心（副餐）可以選擇，各位有好吃的可推薦嗎？貼文立刻引起網友熱議，許多老饕狂點名一款異國神點，並表示「它」與炒飯絕配！

PTT上一名網友PO文詢問，「各超商琳瑯滿目的微波點心（副餐）各位有吃過好吃的、推薦的嗎？」並貼出各大超商微波點心（副餐）的照片，其中依稀可見，海鮮丸，炸雞、雞排和滷蛋等點心。

老饕們大推超商的韓式炸雞，甚至有網友貼出照片表示，「剛才去買了韓式炸雞配炒飯，真的hen好吃」。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，隨即引發網友熱議，「韓式炸雞」、「冰心地瓜」、「沙茶雞胗」、「全家的起司馬鈴薯」、「711韓式炸雞」、「蒜味鹹酥雞」、「紐約起司蛋糕」、「嘟嘟小香腸」、「全家的脆皮泡芙好吃」。

其中深得饕客們的心的就是「韓式炸雞」，「韓式炸雞真的好吃」、「最喜歡冷藏的韓式炸雞！」、「7-11硬要推的話 韓式炸雞」、「韓式炸雞是不是要缺貨惹」、「韓式炸雞我推薦7-11冷藏的」甚至有網友貼出照片表示，「剛才去買了韓式炸雞配炒飯，真的hen好吃」。

(中時電子報)