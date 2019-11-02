老翁久未進食險喪命。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

1名獨居在台東縣大武鄉的7旬獨居老翁，因6天都未進食，餓昏倒臥在地板上，所幸恰巧村長訪視發現異狀向警方報案，大武警察分局員警到場，即時通知救護車送醫救護，成功挽救老翁性命。

台東縣警局大武派出所警員黃昱翔、江長庭於，日前接獲大武村董村長來電稱，住在村內有位獨居老翁已多日未見出門，本來要去他家拜訪他，沒想到在他家外面呼喊卻沒有回應，擔心他發生危險，所以立刻報警。

員警抵達現場見老翁身形消瘦講話有氣無力，老翁雖意識清楚但無法起身，緩緩向員警表示，他已多日沒有進食，全身無力所以癱軟在地板上爬不起來，讓人聞之鼻酸。

據了解，該名老翁年約70歲，之前有發生車禍腦部有開過刀並有失智的傾向，加上獨居乏人照顧，過著有一餐沒一餐的生活，員警為老翁安全起見，立即通報消防隊將他送往醫院救治。

大武分局提醒，近來天氣明顯轉涼日夜溫差大，家中有老年人應多加注意日常起居安全，民眾如有生活困難需求，警方會協助通知社福單位處理。

(中時 )