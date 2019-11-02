位在聖彼得堡的俄羅斯國家中央檔案館上月30日首度公開了一份俄國強人總統普丁（Vladimir Putin）青年時期擔任前蘇聯情報機構國家安全委員會（KGB）間諜的機密個人檔案，內容更曝光普丁在上級眼中的評價甚高。

普丁青年時期擔任KGB特工的個人檔案首度解密。

綜合英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》（Daily Mail）、澳洲新聞網（News.com.au）報導，俄羅斯國家中央檔案館近期解密部分蘇聯時期機密資料，當中包含一份長達6頁、普丁青年時期擔任KGB間諜的個人檔案，檔案在上月30日首度公開。

Russian president's KGB profile is released to the public in a St Petersburg exhibition https://t.co/S01lvOfMl5 — Daily Mail Online (@MailOnline) October 31, 2019

有關普丁的檔案指出：「普丁同志一直提升自己的思想及政治水準，積極參與黨內教育系統，並且不斷增進自己的專業技能。」

檔案還描述普丁擁有「正直的品行」，提及他在1978年贏得柔道冠軍，「在同事間備受尊敬。」當時年僅23歲的普丁，在上級主管眼中更是「勤奮、自律、認真」的後輩，心理素質強大不怕壓力，「工作有條不紊，能夠做出成績」，頗得上級讚賞。

德國媒體《畫報》（Bild）去年底才曝光一張普丁年輕時期在前東德國安部門擔任特務的通行證。

現年67歲的普丁1952年生於前蘇聯列寧格勒，他在1970年代中期任職於KGB，並於1985至1990年間派駐前東德城市德勒斯登（Dresden），東德垮台後，普丁返回俄羅斯升任俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長，後續於2000年擔任俄羅斯總統。

(中時電子報)