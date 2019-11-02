【現場直播】國會政黨聯盟黨慶－黨主席妙天將與國民黨總統候選人韓國瑜同框

國會政黨聯盟今在凱道舉辦黨慶大會。(圖/取自直播畫面)

國會政黨聯盟下午於凱達格蘭大道舉辦黨慶活動，黨主席妙天推薦該黨立委參選人。(圖/取自直播畫面)

(17:10，新增韓國瑜講話內容)國會政黨聯盟下午於凱達格蘭大道舉辦黨慶活動，黨主席妙天到場，國民黨總統參選人韓國瑜也會到場祝賀黨慶；因妙天曾表態挺韓，今兩人同台互動引人矚目。

黨慶活動下午1點開始，3點起妙天等國會政黨聯盟高層陸續上台致詞，韓國瑜4點半後到場，現場立即高喊「加油」、「凍蒜」聲不斷。韓國瑜在台上表示，現場中華民國國旗不斷飄揚讓人感動，他指出自己半個月來走訪許多縣市傾聽基層聲音，接觸各行各業，更感到民心思變，因為這幾年民眾過得很辛苦，過去台灣錢淹腳目，如今民怨淹肚臍。

韓國瑜還說，過去講風調雨順、國泰民安，前者看老天，後者靠自己，三年半民進黨教出糟糕的成績單，斷了七個邦交國，新南向花大錢卻寸步難行，兩岸緊張所有溝通管道全斷，內部低薪、經濟差，執政黨有責任讓人民安居樂業，二十年來南部是民進黨大票倉，結果越支持民進黨的民眾過得越辛苦，民進黨政治人物平常不治國，忙著分贓、，選前想靠抹黑對手勝選，控制九成的媒體，忙著監督在野黨。

因此韓國瑜請大家明年為了自己、家人和中華民國投下一票，明年選舉是中華民國保衛戰，外有大陸給壓力，內有民進黨搞台獨，請大家全力支持韓國瑜，隨後妙天說「祝韓國瑜當選總統，韓國瑜加油」。主持人則說「祝韓國瑜心想事成，萬事如意」。

(中時電子報)