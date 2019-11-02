小蘋果剛出生時，身體和1杯奶茶一樣重，曹爸爸看著紅通通他被送入加護病房，全身插上管路。來得太突然的新生命，甚至令他來不及反應。雖然兒子的情況總是低迷，但他仍默默陪著孩子渡過難關。現在的小蘋果已經5歲，即將進入小學，迎接人生的新里程碑。

台大醫院今舉辦早產兒回娘家活動，邀請早產兒家庭分享寶寶的成長經驗，並提供免費健康檢查、姐姐說故事活動等，小蘋果是出席的來賓之一。

5年前的7月，小蘋果在25周又6天大的日子來到世界，當時的他體重只有630公克，身高僅30公分，在台大醫院接受新生兒科主治醫師周弘傑的治療。爸爸形容小蘋果就和一杯手搖飲一樣重，而且不能加珍珠。

小蘋果的媽媽懷孕期間一切正常，某次產檢時發現子癲前症，且隔天就需緊急剖腹產，否則小蘋果就會失去生命。小蘋果的出生來得太突然，全身插了7到8條管路，在加護病房裡渡過無數個艱難的日子。

血氧低於80、心跳高於200的警告音，是小蘋果面對的日常。身邊的爸媽什麼都不能做，只能請護理師幫忙。雖然擔心、徬徨，但曹爸爸把自己的希望寄託在台大團隊身上，認為醫護團隊所盡的努力，將協助孩子脫離危機。

周弘傑表示，早產兒常會面臨腦室內出血、腸子壞死性腸炎、呼吸窘迫等，小蘋果則是出現慢性肺疾病，需長期佩戴呼吸器，壓抑了肺部的成長。日子雖艱難，小蘋果的病情並未急轉直下，一步一步地挺過去。

經歷了打破當時醫院紀錄的75天插管，及1年加護病房，小蘋果終於迎來了自己的春天。曹爸爸感謝健保制度、台大醫護人員的付出，讓小蘋果得以順利長大。現在的小蘋果，已是健康的5歲男孩，準備進入小學，開啟新人生。

(中時 )