離奇穿越層層管制區 洋男跳上華航起落架遭逮 15:572019/11/02 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 華航班機滑行時，經過第三航廈工地。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中華航空CAL028台北－帛琉班機今日下午等待起飛時，突然有一名男子從旁邊草叢中竄出，並跳上該班機的起落架，排在後方的韓亞航班機機長見狀緊急通報塔台，阻止華航起飛。桃園機場公司證實逮獲一名白人男性，基於安全考量，該架飛機目前也無法起飛，必須讓旅客換一架飛機。 今日下午2時05分許，華航編號B-18658飛機正在05R跑道準備起飛，塔台卻接獲韓亞航機長通報，指華航班機不該起飛，因為有人跳上飛機起落架。桃機公司立刻轉通報航警，航警也前往逮捕一名白人男性。 (中時 ) #起飛 #華航 #起落架 也許您會感興趣 推薦閱讀 搶8萬月薪要快！華航下月徵空服員 12:242019/10/29 財經 《航運股》月薪7萬元以上，華航徵70名空服員 12:162019/10/29 財經 華航80K招募空服員 11月起報名 13:052019/10/29 生活 華航11月招募航空服員 上線後月入平均7到8萬元 14:412019/10/29 財經 華航招70名空服員 平均月薪上看80K 04:102019/10/30 財經焦點 韓國瑜桃園起飛 號召國民黨大團結 04:102019/10/30 地方新聞 俄國獨特街景! Su-34戰機奔馳在高速公路 22:562019/10/31 軍事 韓國瑜桃園起飛壓軸晚會 未開始已湧進近千人 18:002019/11/01 政治 韓國瑜痛斥：民進黨執政下 台灣民主發瘋了 20:092019/11/01 政治 就是要登機 外籍男冒死攀起落架被逮 15:552019/11/02 社會 生活熱門新聞 台男曬絕美越南妻 網揭暗黑內幕 - 生活 每天喝一杯全糖手搖飲會怎樣？專家揭超慘後果 - 生活 韓借廁所魅力在哪？陳學聖理由感動韓粉 - 生活 變頻冷氣省多少？過來人怒揭真相 - 生活 咖啡加3種食物 改善脂肪肝更燃脂 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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