中華航空CAL028台北－帛琉班機今日下午等待起飛時，突然有一名男子從旁邊草叢中竄出，並跳上該班機的起落架，排在後方的韓亞航班機機長見狀緊急通報塔台，阻止華航起飛。桃園機場公司證實逮獲一名白人男性，基於安全考量，該架飛機目前也無法起飛，必須讓旅客換一架飛機。

今日下午2時05分許，華航編號B-18658飛機正在05R跑道準備起飛，塔台卻接獲韓亞航機長通報，指華航班機不該起飛，因為有人跳上飛機起落架。桃機公司立刻轉通報航警，航警也前往逮捕一名白人男性。

(中時 )