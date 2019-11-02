桃園機場下午發聲1起離奇偷渡案，1名外籍男子攀爬在1架準備起飛的華航班機，結果被另1架排隊等候的班機發現，並立即通報機場塔台，航警獲報後立即前往機坪逮捕該名男子，目前正在偵訊中。

事發後該班飛往帛琉的班機立即返回機坪，據了解該名男子事先躲藏在跑道附近的草叢中，接著趁班機靠近時趁機爬上飛機起落架，企圖搭順風機，但是還是被發現。

(中時 )