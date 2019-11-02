就是要登機 外籍男冒死攀起落架被逮 15:552019/11/02 中時 范揚光 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 航警正在偵訊該名外籍男子。（讀者提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園機場下午發聲1起離奇偷渡案，1名外籍男子攀爬在1架準備起飛的華航班機，結果被另1架排隊等候的班機發現，並立即通報機場塔台，航警獲報後立即前往機坪逮捕該名男子，目前正在偵訊中。 事發後該班飛往帛琉的班機立即返回機坪，據了解該名男子事先躲藏在跑道附近的草叢中，接著趁班機靠近時趁機爬上飛機起落架，企圖搭順風機，但是還是被發現。 奇穿越層層管制區 洋男跳上華航起落架遭逮 (中時 ) #班機 #男子 #發現 #機坪 #外籍 也許您會感興趣 推薦閱讀 男喝太多「能量飲」心臟病發 醫揭恐怖事實 10:542019/10/29 社會 外籍移工為何不來台？鄉民女神在「桃園」找到答案… 16:302019/10/29 娛樂 醫美診所通過認證給「金牌」 盼吸陸客、外籍人士來台整型 12:332019/10/31 生活 男昨深夜高美溼地尋短 今尋獲屍體 13:502019/10/31 社會 失意男騎車墜山崖 失蹤1晚獨坐超商想散心 19:112019/10/31 生活 櫻花妹九份掉手機 警奔百里助趕班機 11:372019/11/01 社會 美腿控沿路「寫真」被控妨害祕密不起訴 12:202019/11/01 社會 鐵皮屋火警驚見七旬翁焦屍 死因待查 12:222019/11/01 社會 新生男嬰暴雨夜遭棄公廁 狠母遭警查獲 12:142019/11/01 社會 離奇 雲林失竊車深夜太平連撞28輛車肇逃 12:492019/11/01 社會 社會熱門新聞 國道5車連環追撞 護理師夫妻喝喜酒遇死劫妻亡女命危 - 社會 桃園陽明高中校慶 師生卻拉布條嗆換校長 - 社會 就是要登機 外籍男冒死攀起落架被逮 - 社會 心痛！5.6億豪宅竟是大違建 屋主目睹夷為平地痛哭 - 社會 已逝母傳訊：「你好嗎？」 男崩潰痛哭2小時 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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