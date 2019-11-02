來自日本名古屋演出的犬山祭主題「笑”」，為台中帶來濃濃的日本祭典氛圍。（陳世宗攝）

台北華岡藝術學校的熱舞亮麗演出，舞出力與美。（陳世宗攝）

南投民族舞蹈團的演出，如同嘉年華般讓市民好心情，有如燦爛光芒繽紛歡愉。（陳世宗攝）

「2019臺中國際舞蹈嘉年華」第二週的重頭戲，也是舞蹈嘉年華最令人引頸期盼的踩街表演，2日下午2時於臺中市夏綠地公園盛大展開！多達15組的踩街隊伍，有來自日本、韓國以及臺灣各地橫跨各年齡層，各種不同風格的精彩團隊，繞行夏綠地公園周邊道路進行演出，熱情舞者用汗水及歡笑渲染每一位觀眾的心！

臺中市政府觀旅局長林筱淇說，舞蹈嘉年華第一週開演即轟動全臺，來自比利時的托爾高空劇場獲得滿堂彩，網友一致好評；還有來自西班牙的反向垂直芭蕾舞劇，舞者利用繩索在高樓建築牆面上跳躍，也讓觀賞民眾驚呼連連。

林筱淇指出，緊接著本週登場的踩街嘉年華，領軍踩街的第一支隊伍來自「台南應用科技大學」，以臺灣著名的民間藝陣家將團的元素編作而成，充滿力道的步伐及考究的臉譜，讓臺灣陣頭之美也藉由舞蹈嘉年華發光。

其他臺灣各地代表舞團及學校有：一群涵蓋社會不同層面的婦女及媽媽們組成的「魏瑞蓉舞團-愛在每個角落」；深耕臺中在地、培育小朋友舞蹈細胞的「皇家兒童舞團」；連年不缺席、歷屆傳承、熱情參與的舞蹈科系學校「新民高中」、「華岡藝校」、「東吳高職」、「清水高中」、「文華高中」、「樹德家商」等。

還有展現臺灣傳統民俗及原民風味的「南投民族舞團」及「鄒於原味舞蹈團」。11組風格多元的踩街隊伍，用舞蹈之美呈現臺灣本土之美。 每年受到臺灣民眾熱烈歡迎的日本團隊，今年四度來臺的北海道「北昴」及名古屋「笑”」，還有第二年參加的「淑德大學鳴踊」。

這次更加入首次來臺的韓國「A UL」，4支國外團隊重現日本YOSAKOI索朗祭熱鬧慶典舞蹈與東洋傳統樂曲，團員奮力舞動，展現肢體美感與力道，激昂熱情伴隨響亮吶喊，近距離征服觀眾的心！晚上國內外15組踩街團隊於文心森林公園圓滿戶外劇場再現舞台華麗大匯演，精彩舞技搭配炫目燈光，呈現出與踩街完全不同的氛圍，令人驚艷！

文心森林公園主舞台表演活動，從1日晚間18：30開始，為期三天，有現代舞、芭蕾舞、爵士搖擺、互動舞劇等精彩演出；另於每日下午2點開始，在圓滿劇場旁更設有舞動市集，各式特色美食、文創商品匯聚，最適合帶著家人一起觀賞充滿活力的舞蹈表演，享受美食與美好夜晚，豐富週末生活！

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(中時 )