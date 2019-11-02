知名藝人李興文之子李堉睿（Max），近期明目張膽在個人YouTube頻道上分享他「夜宿知名家具行」的影片，引起軒然大波。影片中還裸露全身在樣品屋搞破壞，民眾譁然，身為父親的李興文也直搖頭。然而上一位星二代惹上大麻煩的「爭議之子」孫安佐，最近倒是洗心革面，除了繼續經營自己的YouTuber事業外，最近他才幹完一件「大事」呢！

李興文之子不僅夜闖ikea，先前就因公開分想抽大麻體驗遭父親大罵。現在同為YouTuber的星二代孫安佐也曾有暗黑歷史，孫安佐身為孫鵬、狄鶯的獨子，去年在美國留學時，和同學聊天說要拿槍掃射校園被美方認為涉及「恐攻」將其逮捕。害孫、狄兩夫妻赴美上演「跨海救子記」，歷經200多天才將愛子孫安佐平安送回台灣。

不過，自從孫安佐被聯邦政府遣返回台後，明顯安分了許多，他除了復學外，更當起YouTuber，建立個人平太台和網友分享個人生活。還因此在和許多網紅共同拍片、交流，累積相當多的人脈。

安佐的生活很簡單，除了上課吃飯外，就是「看動漫」和「健身」。（摘自孫安佐IG）

別看孫安佐宅宅的，卻特別愛健身，最近更是去參加健美比賽，非常努力減脂訓，游泳、重訓樣樣來。（摘自孫安佐IG）

安佐的生活很簡單，除了上課吃飯外，就是「看動漫」和「健身」，宅宅的他，卻特別愛健身，最近更是去參加健美比賽，在個人IG上，可以看出他為了在比賽中得到好成績，非常努力減脂訓，游泳、重訓樣樣來。

昨（1）日他更張貼出，在學校展現肌肉給班上師生的照片，看起來氣氛十分和樂，孫安佐明顯比在美國時期，血氣方剛的他更成熟許多了。

昨（1）日他更張貼出，在學校展現肌肉給班上師生的照片，看起來氣氛十分和樂。（摘自孫安佐IG）

(中時電子報)