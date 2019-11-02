嘉義市九華山地藏庵親子公益體適能運動會，市長黃敏惠（中）鼓勵親子同樂。（廖素慧攝）

嘉義市九華山地藏庵親子公益體適能運動會，小朋友走平衡木闖關。（廖素慧攝）

全民運動健身從小做起，嘉義市九華山地藏庵2日舉辦地藏庵盃親子公益體適能運動會暨寶寶爬行趣味賽，120組家庭參加，寶寶爬行、幼兒體適能闖關，市長黃敏惠鼓勵家長帶著孩子一起培養運動的習慣，強健體魄是國力的指標之一。

黃敏惠說，少子化已成國安問題，感謝九華山地藏庵及遊Love園親子館舉辦此次活動，且捐贈活動報名費用作為公益，讓親子運動健身的同時也做公益，深具教育意義，更希望年輕人多生育，享受親情天倫之樂，促進國力。

九華山地藏庵董事長黃俊森說，少子化問題漸趨嚴重，舉辦此次活動鼓勵親子同樂，藉此喚醒新世代的生育意願，並以「捐米種福田」啟發行善植福的概念，將報名的小朋友福田金捐米做公益，還可獲得地藏王菩薩寶寶平安球衣1套，低收弱勢家庭的孩子則免費參加。

主辦單位表示，爬行是綜合性的強體健身活動，可幫助視聽覺、空間位置感覺、平衡感覺的發育，適合1歲幼兒，2至6歲則參加體適能關闖，每個關卡有體能檢測項目，讓家長藉此了解寶貝的體能發展。

各家小寶貝穿上地藏王菩薩寶寶平安球衣，朝著前方賣力爬行，S形的蛇行，萌樣爆表，卻急得家長大喊或拿東西引導前進的路線；體適能闖關則由小朋友走平衡木，測試穩定度，趣味橫生。

(中時 )