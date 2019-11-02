擁有最高安全許可的美國海軍上尉楊帆（Fan Yang，音譯）與妻子及另外2人今天遭到美國檢方起訴，被控意圖走私美國軍事設備至中國。

「華盛頓時報」（Washington Times）報導，佛羅里達州聯邦檢察官對34歲的楊帆提出多項指控。楊帆是在中國出生的美國公民，被派至佛州傑克森維爾（Jacksonville）海洋巡防偵察武器學校（MPRWS）。

楊帆的妻子楊陽（Yang “Yuki” Yang，音譯）及兩名中國商人葛松濤（Ge Songtao）與鄭艷（Zheng Yan，音譯）也被起訴。

檢察官說，這4人全都計劃從一家總部在加州的海軍包商購買軍用充氣船，並將設備出口至中國，同時隱藏實際買家身分。

根據法院文件，這些船隻是要賣給中國上海微風科技公司（Shanghai Breeze Technology）。楊陽去年9月為購買這些船隻，寫電子郵件給一家加州軍事設備製造商，還要求提供「軍用」特有舷外引擎報價，但隱匿真實買家身分，宣稱這些船隻要送往香港。

起訴書指出，葛松濤和鄭艷任職於上海微風科技公司。

(中央社)