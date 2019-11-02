嘉義市垂楊國小校慶，市長黃敏惠（中）回母校與校友們歡慶。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市垂楊國小校慶，市長黃敏惠（中）回母校同慶。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

少小離嘉老大回，捐百萬助學母校。嘉義市垂楊國小2日舉辦77周年校慶活動，畢業54年的傑出校友方龍海以個人名義捐贈100萬作為學校獎助學金，同是校友的市長黃敏惠響應，也捐10萬，期許學校打造更好的學習環境。

67歲方龍海是垂楊國小第20屆校友，1965年畢業後考取省嘉中初中部，後來到北部打拚，做傳銷顧問管理，他捐贈垂楊國小、嘉義高中、台北螢橋國小、台北復興高中各100萬助學。

方龍海說，他雖然定居新北，但親戚都還住在嘉義，一直跟嘉義有緊密的聯繫，努力半輩子，終於有能力實現回饋母校的心願，非常高興能幫助學弟妹們。

黃敏惠說，身為垂楊國小的校友，終身以垂楊國小為榮，日據時代的垂楊國小是「幸國民學校」，代表來垂楊念書的孩子一定幸福，非常感謝傑出校友方龍海先生捐贈100萬元的善心義舉，就是這份善與幸福的力量，凝聚所有人，讓垂楊國小與嘉義市的教育越來越好。

垂楊國小校長周孟志說，方先生以個人名義捐贈，100萬是個人名義捐助學校金額最高的，這筆捐款將用於獎助學金，補助弱勢孩子校外教學、畢業旅行、制服等經費，讓弱勢孩子們能跟同學們一起畢旅，留下珍貴回憶，促進校園平權、友善。

(中時 )