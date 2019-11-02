原計畫今午在維園舉行「求援國際堅守自治」集會被警方禁止後，128名民主派區議會候選人藉《選舉法例》「接手」，下午3時在維園中央草坪各自舉行「選舉聚會」。稱各人將各自與不多於50名支持者聚會。最少數以百計的身穿黑衣或蒙面人群湧入維園，佔據一帶馬路。不到4時，港警銅鑼灣鵝頸橋位置發射多枚催淚彈。

星島網報導，下午3時，約有十多名候選人在維園草地舉行選舉聚會，現場所見全為無黨派候選人，他們高舉選舉旗幟，與在場人士作交流，有候選人以揚聲器提醒附近情況。出席人士高喊「香港人反抗」等口號。在草坪聚集的多為蒙面黑衣人，有人舉起美國旗。

由於警方發出禁止通知書，警方下午3時45分左右在記利佐治街，舉出藍旗、黃旗警告，警告非法集結示威者立即往東面離開，而且不得佩戴蒙面物品。

而根據選舉條例，候選人舉辦少於50人的選舉聚會，毋須申請警方的不反對通知書。

(中時 )