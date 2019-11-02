台中市上月16日發生13歲女學生搭乘外婆機車返家途中遭砂石車輾斃悲劇，孫嬤告別式2日舉辦，立法委員沈智慧，市議員李中、黃馨慧到場致哀，沈智慧對於台中市祖孫二人同日遭逢不幸，只留下單親媽媽一人，讓一個快樂家庭瞬間毀掉，感到悲痛莫名。沈智慧說，她將在立法院提出法律修正案，遏止類似事件重演。

沈智慧表示，她將修法以防止憾事再次發生，她說，國內現今新式小客車都有加裝「雷達偵測系統」，當車輛附近有行人或車輛，警示系統即亮起或發出聲響警示駕駛人周遭事物。「所有大型車輛都應強制加裝這類安全系統」，做好「防撞保障」，以保護用路人及行人的安全。

此外，針對這次案件，沈智慧質疑肇事駕駛的行為，依據案發路段監視器畫面顯示，「肇事砂石車原本與機車同向直行，但到了路口時砂石車欲右轉，車頭撞倒機車，祖孫倆倒地被輾過卡車底，機車則卡在車頭被推行」。在撞到人之後，仍將祖孫倆拖行14公尺遠，令人髮指。

沈智慧說，她將提案修正相關法律，對這種惡意行為加重刑責，以遏止類似事件重演。若發現雇主縱容駕駛做出這樣的行為，雇主也應受到刑法的懲處。

另外，沈智慧說，李中、李榮鴻議員也向她建議「現在駕駛抬頭顯示器已經很普遍，除感應器外，只要打方向燈，應該可以在加裝抬頭顯示器上有車體死角畫面，雙重保障」。針對這部份，她也會研擬提案修法。

(中時 )