▲從台灣藝術大學書畫學系系主任退休後，就徙居埔里鎮定居，並為埔里藝文同好，傳授藝術理念的蔡友教授。（楊樹煌攝）

▲國際知名書畫藝術大師李轂摩，在蔡友教授師生聯展，特地趕至會場為展出者鼓勵。（楊樹煌攝）

▲蔡友教授師生聯展，初試啼聲展出藝術創作的師生群。（楊樹煌攝）

▲蔡友教授師生聯展，學生廖彩霞展出在美國寫生的雪山獨行者畫作。（楊樹煌攝）

▲蔡友教授師生聯展，展出學生的作品-南投警分局長潘金葉的《雲山》創作。（楊樹煌攝）

▲蔡友教授師生聯展，開幕茶會與會的縣內政要與藝文、書畫界大老合影。（楊樹煌攝）

埔里藝文中心田園藝廊，今2日邀請還心畫會蔡友教授師生，舉辦初試啼聲聲悠揚聯展，首日開幕茶會，縣內各政要、藝文界與書畫界大老齊聚，現場冠蓋雲集，熱愛書畫藝術的觀眾更是熱烈湧至，擠爆會場，形成縣內藝文展中少見熱鬧景象與熱絡氣氛。

蔡友教授師生聯展，展出畫作，除蔡友教授藝術作品，並有來自中部地區，包括台中、彰化、雲林及南投埔里的25位學生，深得蔡友教授授藝傳承的各類藝術創作，有寫景寫意、有山氣幽邈、雲煙迴繞，甚或春夏秋冬，涉獵廣範，盡是寧心靜意，或瀟灑飛揚，或澄心靜慮的60幅創作，為民眾帶來一場絕美的饗宴。

在展出同時，蔡教授特別以「紅艷、明珠、山珍、平安」4幅詩堂，為這次的師生展揭開序幕！由蔡教授的詩堂也可體會到蔡教授對學員的期許與肯定。蔡教授說，紅艷：必是美的眩目；山珍：是埔里山城珍貴人才集聚；珍珠：是人才灼灼閃爍；平安：則是親切，和藹，幸福又吉祥！

今天的開幕茶會，立委馬文君、蔡培慧、南投縣文化局長林榮森、縣農產運銷公司總經理周義雄、埔里鎮長廖志城、議員黃世芳、知名書畫大師李轂摩、黃義永、梁坤明、簡銘山、陳光明、陳耀詮、柳炎辰、尤男榮、埔里圖書館長蘇麗雯等等。

李轂摩大師在會中指出，埔里是個淵源深厚的藝術大鎮，從早年迄今，藝術氣氛就凌駕全縣各鄉鎮，埔里因有好的藝術種子，又有美術賢人蔡友大畫家來埔里定居，讓熱愛藝術的人不用遠赴台北習藝，李大師建議廖鎮長應頒給他榮譽鎮民。

李大師並認為，地方藝術要發展，必須有好的老師，才能教出好的藝術人才，對藝術的發展是影響深遠的，尤其蔡友教授的墨色表達，濃淡有致，既有深度又耐看，很值得喜愛繪畫藝術的民眾多跟他拜師習藝。

蔡友教授在會中表示，他自民國101年8月，從台灣藝術大學書畫學系系主任退休後，因很喜歡埔里的環境氣候與好山好水，隨即徙居埔里鎮水頭里，在專心創作同時，也為一群埔里愛好藝文同好，傳授藝術理念，並成立還心畫會，教學相長，亦師亦友，相互惕勵，並帶給他向前衝的力量。

蔡友教授也期勉展出的學生們，首次展出是初試啼聲，聲悠揚；二度啼聲，要聲宏量；三次啼聲，則要更不一樣。蔡友也說，6年來，來自中部地區各縣市的學生，有初學者、有精通書法的老師、有習畫多年的先進、也有警界的分局長、並有商界傑出企業家，每周都風塵僕僕、舟車勞頓的精神，很值得稱許，也讓他很感佩。

此次聯展，展出的作者有葉春光、蕭飛龍、高秀逸、潘光聖、姜旭岡、王英花、郭瓊琳、廖彩霞、黃義和、詹玉蓮、紀雯馨、邱美琴、施婷、郭年豐、潘金葉、陳美皇、馮玉芬、鄭味蘭、盧坤永、魏麗卿、林于茜、陳博英、洪傳惜、蔡瑞恩、施承佑，展期自本月2日起至14日止，歡迎喜愛藝術的民眾，踴躍前往觀賞。

(中時 )