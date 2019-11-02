雲林文蛤節透過文蛤比賽，建立「雲林文蛤」品牌形象。（張朝欣攝）

雲林區漁會與台塑企業共同行銷雲林優質文蛤，2日在台西鄉舉辦「雲林特色文蛤節暨台塑農漁輔導」成果展，透過文蛤比賽與展示活動，建立「雲林文蛤」品牌形象，並由雲林縣政府協助開發外銷市場，提升整體產值。

「雲林特色文蛤節暨台塑農漁輔導」成果展在台西鄉慈海宮登場，由雲林縣長張麗善、全國漁會總幹事林啟滄、雲林區漁會總幹事林傳育、台塑六輕管理部副總經理陳文仰等人共同主持，現場有美食DIY料理、台塑農漁輔導成果展等，吸引上千名民眾參與。

文蛤比賽由評審委員在現場試吃清蒸文蛤，針對文蛤大小、均勻度、外觀形狀、活體肥滿度、文蛤熟食質地與口感進行評分，最後由台西鄉漁民李宗燦拿下冠軍，連續3年蟬聯「文蛤王」寶座。

李宗燦表示，他的文蛤池為生態混養池，配合益生菌減少水質病源菌問題，並在高雄科技大學輔導團隊協助下，以科學化管理提升文蛤品質與育成率，所以文蛤碩大肥美且安全新鮮。

李宗燦認為水產養殖必需與時俱進，因此他陸續通過雲林縣綠標章驗證、零藥物檢出金標章，今年並獲選農委會水產類產銷履歷達人，希望藉此提升台西水產養殖的品質與形象。

張麗善指出，雲林縣為文蛤養殖重鎮，養殖面積達3000多公頃，佔全國一半以上，養殖業者在台塑企業協助下，與大學進行產學合作改善文蛤品質，縣府除了協助內銷，也將拓展海外市場，藉此提升整體產值。

(中時 )