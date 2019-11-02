12強中華隊熱身賽攻守表 江少慶先發戰古巴 16:242019/11/02 中時電子報 陳志祥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中華與古巴熱身賽林泓育扛第四棒。（資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2019年世界棒球12強賽在台灣的B組賽事今（2）日展開熱身賽，中華隊將要對戰古巴隊，中華隊排出旅美投手江少慶先發、第四棒是林泓育，總教練洪一中表示，這個陣容只是測式，下一場比賽又不一樣了。 中華隊的打擊棒次與守備位置為第1棒張志豪（左外野）、2棒林立（三壘）、3棒王柏融（右外野）、4棒林泓育（指定打擊）、5棒陳俊秀（一壘）、6棒張進德（捕手）、7棒王勝偉（游擊）、8棒郭嚴文（二壘）與9棒林哲瑄（中外野）。 (中時電子報) #中華隊 #古巴隊 #熱身賽 #12強賽 也許您會感興趣 推薦閱讀 突破僵局摔大跤 中華隊吞敗 04:102019/10/29 運動天地 快搶票 12強中華隊3戰熱賣破5萬張 21:502019/10/29 體育 李盈南執教國家隊最終戰 中華力挫古巴 23:122019/10/29 體育 Home Run Taiwan 上線一周點閱破217萬 04:102019/10/30 財經焦點 中華隊搶進東奧 20億賭盤啟動 08:012019/10/30 體育 12強中華隊陣前換將 火球劉致榮因傷退隊 13:402019/10/30 體育 劉致榮退出中華隊 王建民說話了 15:392019/10/30 體育 退隊心情複雜 劉致榮：肌腱快發炎了 16:132019/10/30 體育 王宗豪遞補劉致榮 報到難掩興奮情 17:352019/10/30 體育 中華隊杜絕困擾 劉致榮退隊不意外 00:122019/10/31 體育 體育熱門新聞 MLB》才拿兩天 世界大賽冠軍盃壞了 - 體育 NBA》勇士又崩盤！主場遭馬刺屠宰 - 體育 12強日本隊扺台 航警差點鬧國際笑話 - 體育 NBA》最爛補強！羅素上場勇士淨輸74分 - 體育 中華隊杜絕困擾 劉致榮退隊不意外 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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