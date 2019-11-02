2019年世界棒球12強賽在台灣的B組賽事今（2）日展開熱身賽，中華隊將要對戰古巴隊，中華隊排出旅美投手江少慶先發、第四棒是林泓育，總教練洪一中表示，這個陣容只是測式，下一場比賽又不一樣了。

中華隊的打擊棒次與守備位置為第1棒張志豪（左外野）、2棒林立（三壘）、3棒王柏融（右外野）、4棒林泓育（指定打擊）、5棒陳俊秀（一壘）、6棒張進德（捕手）、7棒王勝偉（游擊）、8棒郭嚴文（二壘）與9棒林哲瑄（中外野）。

(中時電子報)