知名藝人李興文的長子李堉睿上月28日晚間非法潛入新莊IKEA拍攝「24小時過夜挑戰」，一度全裸露下體，並記錄自己作勢打手槍、上大號等誇張行徑，引發各界譁然，李堉睿昨赴警局後，空等3小時堅持律師來才作筆錄，最後獨自乘捷運返家。今天下午4時許，李堉睿再度現身，只見他悄聲從分局後門快步走入分局內製作筆錄。

據了解，李堉睿為模仿國外Youtuber的「24小時IKEA過夜挑戰」，趁IKEA打烊前偷偷潛入，躲在貨物間待工作人員離開後，開始在各展示區囂張遊走，期間裸露身體做出上大號、淋浴以及打手槍等脫序舉動，影片上傳到Youtube頻道「馬克斯WillDoIt」，引起各界譁然，IKEA新莊店獲知後，憤而向李堉睿提告妨害風化、侵入建築物。

警方1日前往李的住處帶他帶回分局製作筆錄，但他堅持律師到場才要開口製作筆錄，在分局空等3小時後決定先行返家。今天下午4時許，李堉睿再度現身分局製作筆錄，他躲過重重媒體，從新莊分局後門快步走進局內製作筆錄。

(中時 )