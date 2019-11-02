杜娃黎波（Dua Lipa）自2015年出道以來人氣飆漲，作為新生代時尚指標的她登上英國最富有年輕名人第15名，名利雙收。她曾為電影《艾莉塔：戰鬥天使》獻唱主題曲〈Swan Song〉，終於在11月1日正式推出新單曲〈Don’t Start Now〉。

杜娃黎波2017年發行同名專輯《Dua Lipa》後，便忙著巡迴演出。10月中旬她無預警刪除IG所有貼文，接著便於23日搶先發布最新單曲〈Don’t Start Now〉的影音片段，向歌迷宣告正式回歸。兩則影片中杜娃身穿性感緊身衣，分別在椅子上和地板上起舞，火辣身材令人目不轉睛，強烈的音樂節奏更是抓耳。她形容〈Don’t Start Now〉是首「能夠激發腎上腺素」的輕快復古舞曲，表示在推出專輯前先發行這支單曲，是為了一個開始與結束，「我覺得這樣才算是結束一個人生篇章，然後再開始新的篇章。」

杜娃黎波發行新單曲〈Don’t Start Now〉。（華納音樂提供）

她日前參加BBC電台節目，特別抽選一位小男孩歌迷搶先聆聽新歌，只見小男孩聽得手舞足蹈，最後瘋狂稱讚「太棒了」，還兩度強調：「我覺得比〈Swan Song〉好聽！」讓杜娃笑翻說：「我喜歡你的誠實。」

(中時 )