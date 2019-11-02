台北衛生局昨接獲新光醫院通報，上月24至本月1日，新光醫院出現10人流感群聚，其中1人為新生兒，均未接種流感疫苗。感染者當中，8人為A型流感。因公費流感疫苗尚未開打，新光醫院將考慮在下周安排高風險單位工作人員（如：急診），接種自費流感疫苗。

新光醫院上月24日至本月1日間，陸續出現流感案例，9名護理師、1名新生兒出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀。疾管署副署長羅一鈞表示，感染的10人當中，包含新生兒在內的8人經篩檢確認為A型流感。另外2人因症狀減緩，未進行篩檢。

根據新光醫院通報紀錄，25日及27日院內各出現1名流感案例、29日出現2例、30日出現4例、31日及1日各出現1例。羅一鈞表示，感染的護理師當中，4人體溫已恢復正常，其餘5人仍有發燒症狀，目前正請假休養。另名新生兒目前仍在發燒，已送往隔離室觀察。該案將持續監測至11月9日。

新光醫院院長侯勝茂表示，感染流感的10人，均未接種流感疫苗，推估為院內同仁在外感染後，返回工作崗位時，因密集接觸導致群聚。為小心起見，該院已針對52名醫護人員預防性投藥，並討論是否在下周先為高風險單位的工作人員（如：急診），接種自費疫苗。

公費流感疫苗將在11月15日開打，醫護人員及學生將率先接種。65歲以上長者、學齡前幼兒將在12月8日開打，其他民眾則須等到明年元旦。疾管署表示，冬季流感疫情將在1月進入流行期，接種公費疫苗，仍可趕在流感高峰前獲得保護力。

(中時 )