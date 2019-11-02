中華民國群園關懷協會頒發「群園助學金」，今年協助 161名學生，共頒發250萬元助學金。（陳淑芬攝影）

今年26歲的小志，因家逢變故從高中就要撐起家計，他拼命打工小小年紀就積勞成疾，住進加護病房，直到去年才再返校園，並在2日獲頒中華民國群園關懷協會的「群園助學金」，曾遭受窮困與病痛雙重打擊的小志感恩地說，幸好人生路上遇到貴人鼓勵，他會保有更上進心。

中華民國群園關懷協會2日在大墩文化中心舉行「群園助學金」頒發儀式，協助經濟弱勢家庭學子就學，今年共獲頒250萬元助學金，有大專組及高中職組共161名學生獲獎。

「感謝上天，我們應該知足與感恩，更保有上進心」就讀東南科技大學餐飲管理系二年級的小志，談起成長過程的點滴，充滿感恩。他說，因為父親走得突然，他從高中時就要撐起家計，他拼命打工賺錢，年紀輕輕竟罹患胃潰瘍、脊椎壓迫及頭痛等積勞成疾，身體不堪負荷亮起紅燈，還住進加護病房，含因而中斷求學之路。

遭遇比日本知名連續劇的主角「阿信」更坎坷的小志，並未因而放棄自我，他說，人生路上遇到不少貴人給他鼓勵，讓他感受到溫暖，也激勵起對自己信心，他在25歲重返校園就讀大學。

小志說：「生命中，感謝的人太多，感恩父母親，因為他們生下我，並且養活我，使我成長、學習，幸福美滿」，小志期許自己畢業後進入飯店工作，以所學服務人群。

群園助學金是中華民國群園關懷協會創辦人呂崇民設置，至今已協助近2500位學子，累積共頒發近3800萬元，協助經濟弱勢家庭學子專心課業無後顧之憂，並期許受助學生朝夢想前進，未來回饋社會。

(中時 )